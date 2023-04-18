"Ne yaptı bu Selçuk?"

Başkan Erdoğan: Ne yaptı bu Selçuk?

Başkan Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda konuşuyor. Açılışını gerçekleşen İstanbul Finans Merkezi hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Toplam 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkının yanında, 102 bin ek istihdam da sağlayacak" dedi.



Başkan Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin üzerine 6 Şubat depremlerinin gölgesinin düştüğü bu mübarek günlerde, özellikle depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Evi yıkılan, düzeni bozulan tüm insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için durmadan çalışıyoruz.

Toplam 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkının yanında, 102 bin ek istihdam da sağlayacak.

İnşallah emaneti bizden devraldığınız zaman bu eserleri kazandırdığımız için bizi hayırla anacak, bizler için de dua edeceğinize inanıyorum.

Muhalefet Togg için ne diyor? "Maket." TCG Anadolu için ne diyorlar? "Maket." Elinize dilinize dursun, bunun neresi maket? Bunların altına birer Togg versek, inanın kullanamazlar.

TCG Anadolu gemimiz ziyarete açık kalsın ki görmeyen gözler görerek, bizzat yaşayarak bununla gururlansın. "Benim de uçak gemim var" desin.

Yatıyorlar, kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Neymiş, damatmış. Bunların rahmetli babası bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da aldıkları bu terbiye ile devam ediyor.

Bir zamanlar Devrim arabasının rafa kaldırılmasıyla, milletimiz yıllarını ekonomik olarak yüzlerce milyar dolarlarla kaybetti. Bu yılları telafi edemesek bile Togg ile yarının teknolojisinde hak ettiğimiz yeri alacağız.

Gençleri anlamak, mutfakta video çekerek veya otobüs kapısında dans ederek değil, onların geleceklerine yatırım yaparak olur.