"Siyaset ve rant peşinde olanları halkımız iyi biliyor"

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da 'Depremzedelerle İftar Programı'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız deprem felaketinin büyüklüğünü özellikle tarifte kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları depremleri 'Asrın doğal afeti' olarak tanımlıyor

Devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiği için de inkarı mümkün olmayan bir başka hakikattir.

Deprem turisti gibi gelip birkaç gün sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinden siyasi rant peşinde koşanları çok iyi biliyor.

Deprem turisti misali burada birkaç gün arz-ı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını özellikle dikkate almıyoruz. Hayırlı bir yapmak yerine iftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz.

Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle, depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.

Depremin tüm izlerini silinceye, hayat tamamen normale dönünceye kadar şehrimizden ayrılmayacağız.

Ülkemizde 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batı'da hangi hizmetler varsa, aynı iklimi burada da tesis ettik.

(Millet İttifakı) Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.

Diyarbakır'da toplamda 18 bin 860 konut, köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Depremin tüm izlerini silinceye, hayat tamamen normale dönünceye kadar şehrimizden ayrılmayacağız.

Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Bugünün Diyarbakır'ı dününkünden daha güvenliyse, yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır.