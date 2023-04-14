VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Siyaset ve rant peşinde olanları halkımız iyi biliyor"
Belarus: Batı düşmanca söylemlere devam ederse stratejik nükleer silah ediniriz
İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan kişi suçlu bulundu
Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı
Diyarbakır merkezli 'hacker' operasyonunda 16 tutuklama
14 Nisan 2023 Cuma 19:43:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 19:43:00

"Siyaset ve rant peşinde olanları halkımız iyi biliyor"

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da 'Depremzedelerle İftar Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinden siyasi rant peşinde koşanları çok iyi biliyor." dedi.

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da 'Depremzedelerle İftar Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız deprem felaketinin büyüklüğünü özellikle tarifte kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları depremleri 'Asrın doğal afeti' olarak tanımlıyor

Devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiği için de inkarı mümkün olmayan bir başka hakikattir.

Deprem turisti gibi gelip birkaç gün sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinden siyasi rant peşinde koşanları çok iyi biliyor.

Deprem turisti misali burada birkaç gün arz-ı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını özellikle dikkate almıyoruz. Hayırlı bir yapmak yerine iftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz.

Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle, depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.

Depremin tüm izlerini silinceye, hayat tamamen normale dönünceye kadar şehrimizden ayrılmayacağız.

Ülkemizde 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batı'da hangi hizmetler varsa, aynı iklimi burada da tesis ettik.

(Millet İttifakı) Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.

Diyarbakır'da toplamda 18 bin 860 konut, köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Depremin tüm izlerini silinceye, hayat tamamen normale dönünceye kadar şehrimizden ayrılmayacağız.

Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Bugünün Diyarbakır'ı dününkünden daha güvenliyse, yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN iftar diyarbakır
Ameliyatı başarılı geçti

Ameliyatı başarılı geçti
Melodisini beğendiği tekliyi okudu

Melodisini beğendiği tekliyi okudu
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
Yeşilçam övgüsü

Yeşilçam övgüsü
Kaza yaptılar

Kaza yaptılar
İlk kez İstanbul'da

İlk kez İstanbul'da
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu
Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem

Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem
Aceleci Burcu

Aceleci Burcu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX