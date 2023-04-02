Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Söz verdiğimiz bütün işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız

Kalıcı konutlarımızın inşasıyla beraber depremzede kardeşlerimizin de hayata umutla bağlandığını görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde önümüzü kesip, 'bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımıza bigane kalamayız.

Milletimizin bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Beklentileri boşa çıkarmayacağız. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız, seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkarmayacağız. Başkaları gibi sahte sanal gündemler peşinde koşmuyoruz. Biz 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan, lafla peynir gemisi yürütmeye de çalışmıyoruz.

Ağızlarına her açtıklarında engellemek ve durdurmaktan bahsediyorlar. Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizle konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz.

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık.

1 sene boyunca toplantı yaptılar, kavgasız gürültüsüz adaylarını bile belirleyemediler. Bol keseden vaat dağıttılar, göreve geldiklerinde hiçbirini gerçekleştiremediler. Turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar.

Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı yediye çıkan koalisyonun durumunu sizde görüyorsunuz. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla beraber yedili koalisyon, buna ad olarak ne koyarsanız koyun hepsi de yakışır.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan milli ve yerli otomobilimiz Togg'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakın zamanda milli gururumuz Togg'u yollarda göreceksiniz.