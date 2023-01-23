Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan; "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi.



Başkan Erdoğan, "Her sene olduğu gibi bu yılın mübarek üç aylarının da hepimiz için bir sorgulama, arınma, yenilenme, manevi zenginleşme fırsatı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Üç aylar boyunca yapacağımız tüm ibadetlerin, duaların, hayır ve hasenatın Rabbimizin katında kabulünü niyaz ediyorum." diye konuştu.

Ramazana yaklaşıldığının da müjdecisi olan üç aylarda idrak edilecek, tövbe ve istiğfar vesilesi olan Regaip, Miraç, Berat kandilleriyle Kadir Gecesi'ni de tebrik eden Erdoğan, "İnşallah bugün recep ayına, 21 Şubat'ta şaban ayına ve 23 Mart'ta ramazan ayına kavuşuyor; 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'na, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'na vasıl oluyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk." dedi.

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılama yanında milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumlu olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasa'da belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclis'imiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimin, yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sisteminin ikinci seçimi olacağını da işaret etti.

Uzunca bir süredir hayata geçirme mücadelesi verdikleri 2023 hedefleriyle bütünleşen bu seçim dönemini ülkenin ve milletin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık bir asır içindeki her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz Cumhuriyetimizin ilk asrında yapılan her şeyi, bundan sonrasının bir hazırlığı bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinde, ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri; milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yönetim sistemimizin ilk döneminde elde ettiğimiz tecrübelerin bize işaret ettiği iyileştirmeleri de yaparak ülkemizin bu tarihi fırsatı değerlendirebilmesi için var gücümüzle çalışacağız."

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ VE KARARLI DURUŞU"

Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin, her gün bir yenisi ortaya çıkan krizlerle derinden sarsıldığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Erdoğan, bu kritik süreçte Türkiye'nin her alanda kendi vizyonuna sahip olması, kendi programlarını uygulamaya koyması, kendi hedefleri doğrultusunda yol yürümesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Geçmişte, başlattığı her kalkınma atılımının önü, darbeden teröre nice engellerle kesilen Türkiye'nin, artık kendi özgün politikaları ve eylemleriyle geleceğe yürüme dirayetine kavuştuğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güven ve istikrar ikliminin ülkemize sadece 20 yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep birlikte yaşadık, gördük. Elbette Türkiye'nin bu güçlü ve kararlı duruşunu kabul etmek istemeyenler vardır, olacaktır. Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir. Eser ve hizmet altyapısı sağlam, siyasi iradesi kendi elinde, askeri ve teknolojik imkanları artan Türkiye'yi kabullenmeye yanaşmayanlar sonuna kadar direnecektir. Ama biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle kimsenin ne dediğine, ne istediğine, neyi dayattığına bakmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde üstesinden geldiğimiz her mücadeleyle geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı başardık."

Geçmişte kendi krizleri içinde boğulup kalan Türkiye'den, küresel krizleri fırsata dönüştürebilen Türkiye günlerine geldiklerini dile getiren Erdoğan, "Bizi kendi sorunlarımızın altında ezmek için kullanılan araçları ya tamamen etkisiz hale getirdik ya da sınırlarımızın dışına attık." dedi.

"İMKANLARIMIZ HEPSİNİN DE ÜSTESİNDEN GELMEYE YETERLİDİR"

Başkan Erdoğan, siyasetlerinin, kendilerini de rahatsız eden kimi arızi tartışmalara karşın geçmişle karşılaştırılamayacak olgunluk seviyesine ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Güvenliğimiz, terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederek, bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hale gelerek, istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Ekonomimiz, küresel emperyalistlerin hırslarının ürünü operasyonlara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatıyla dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Altyapımız eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, her alanda vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştu. Diplomasimiz, bölgemizde ve dünyada yaşanan her türlü gerilimi, çatışmayı, insani krizi hakkaniyet ve barış zemininde yönetecek bir itibara sahip oldu. Hiç şüphesiz hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, azaltmamız gereken yüklerimiz, aşmamız gereken handikaplarımız var. Ama hamdolsun potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin de üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine işte böyle bir fotoğrafla gitmektedir.

Artık gençlerimizin, çocuklarımızın çağının misafirleri olduğumuzun bilinciyle ülkemize 20 yıldır verdiğimiz hizmetleri, Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla taçlandırmak istiyoruz. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz bu atılımı da tamamladığımızda tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmiş olmanın huzuruna kavuşacağız. İşte bu anlayışla Türkiye Yüzyılı'nı herhangi bir siyasi program değil, ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz."

Son kabine toplantısından bugüne, eser ve hizmetlerle vatandaşların huzurunda olduklarını ifade eden Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla 10 Ocak'ta coşkulu bir buluşma gerçekleştirdiklerini, ahilerle hasret giderdiklerini, muhabbet ettiklerini, esnaf ve sanatkarlara yönelik müjdeleri paylaştıklarını söyledi.

Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda dost ve kardeş ülkelerin kamu denetçileriyle insan haklarının geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Erdoğan, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun düzenlediği toplantıda da bilim insanları ve araştırmacılarla ülkenin bu alandaki geleceği üzerine kapsamlı bir ufuk turu yaptıklarını anlattı.

İstanbul'un en büyük kütüphanesini Rami Kışlası'nı açarak özellikle gençlere yeni bir kitap, kültür, sanat vahası kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, Muğla ve Fethiye'ye 14 Ocak Cumartesi yaptıkları ziyaretin toplu açılış töreni, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma ve gençlerle kucaklaşma bakımında dolu dolu geçtiğini aktardı. Erdoğan, kendilerini samimiyetle bağırlarına basan tüm Muğlalılara ve Fethiyelilere şükranlarını sundu.

Başkan Erdoğan, geçen pazartesi yakın tarihin abide mücadele insanlarından merhum Şule Yüksel Şenler adına kurulan vakfın hizmet binasını Eyüp Sultan'da hizmete açtıklarını, aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gündemdeki meseleleri değerlendirdikleri bir telefon görüşmesinde bulunduklarını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı salı günü kabul ettiğini, Meclis'teki grup konuşmasında savunma sanayisine yönelik saldırılar başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin kanaatlerini kamuoyuyla paylaştığını anlatan Erdoğan, Amasya Badal Tüneli ve bağlantı yollarının perşembe günü düzenlenen açılış törenine canlı bağlantıyla katıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Esenyurt'ta, bünyesinde 5 ayrı Anadolu, fen, imam hatip ve mesleki teknik Anadolu lisesi, anasınıfı, bilim sanat merkezi, kız ve erkek yurtları, spor ve konferans salonu, laboratuvarı bulunan ülkenin en büyük eğitim külliyesi kampüsünün temelini cuma günü attıklarını bildirdi.

"Romanlarla yüzyılın romanını yazmak öyle herkesin karı değil"

Roman vatandaşlarla aynı günün akşamında "yüzyılın romanını birlikte yazıyoruz" diyerek çok coşkulu, renkli, hasbi bir buluşma gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Bayağı coşkuluydu, heyecan doluydu. Romanlarla yüzyılın romanını yazmak öyle herkesin karı değil. Çocukluk yıllarından beri yakın dostluğumun bulunduğu Roman kardeşlerime bizi her zamanki gibi samimiyetle bağırlarına bastıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile cuma günü telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, cumartesi günü toplu açılış töreni, gençlik programı ve ekonomiye değer katanlar ödülleriyle Bursa'da her bakımdan verimli bir gün geçirdiklerini ifade etti. Bursalılara, muhabbet ve coşkuyla kendisini ağırladıkları için teşekkür eden Erdoğan, "Emniyetten resmi rakamı istedim. Katılanların sayısının 120 bini bulduğunu emniyet teşkilatı bizlere söyledi. Ardından gençlerle çok heyecan, coşku dolu bir akşam geçirdik." dedi.

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU

İstanbul'da şehrin ulaşım sistemine çok büyük katkı sağlayacak Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na ulaşımı fevkalade kolay, hızlı ve konforlu hale getirecek projenin açılış törenini dün yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Paris'te bile yok ha. Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenler tabii, neyin, nerede, ne olduğundan haberi yok. Bizim metromuzun her şeyi dört dörtlük. 'Bunun kaptanı yok mu' diye soruyor. Bilmiyor ki biz şu ana kadar 10 tane bu şekilde kaptansız metro yaptık. Haberleri yok. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Biz boğazın altından metroyu geçirdiğimiz zaman kimin aklı eriyordu bu işe. Boğazın altından metro geçecek. Bunu biz başardık. Aynı şekilde Avrasya Tüneli'ni yine boğazın altından geçirdiğimizde 'Olmaz ya' diyorlardı. Oldu. Geçmişinizden bu yana kaç tane köprü yaptınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık.

18 Mart Çanakkale Köprüsü işin finali. Dünyada ilk üç içerisinde yer alan bir köprü. Düşünün ki biz Çanakkale'de yani Gelibolu-Eceabat arasında bazen 24 saat beklemek zorunda kalırdık, deniz yapar, geçemezsin. Bekle, bekle geçemezsin. Ama şimdi 6 dakikada köprüden karşıdan karşıya geçiyorsun. İşte medeni ve modern olmak budur. AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı bunları başardı. Bunu göreceksin. Belki onlar bu köprülerden geçmiyordur ha. O da olabilir. Biz yaptığımız için geçmeyebilir. Düşünün Şanlıurfa ile Adıyaman arasında Nissibi Köprüsü var, Bay Kemal biliyor musun? Oradan da bir geçiver. Mimarisi bambaşka, öyle bir güzellikte. Ama bunları AK Parti iktidarı yapmıştır."

Kağıthane-Göktürk-İstanbul Havalimanı metro hattının 34 kilometre uzunluğa sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Her bakımdan yerli ve milli bir teknoloji ürünü. İstanbul'umuza yakışan bir eser. Hepsinden öte bu eserimizle artık otobüstü, şuydu, buydu beklemeye gerek yok. Kağıthane'den İstanbul Havalimanına 24 dakikada ulaşıyorsunuz. Böyle bir güzelliğe de İstanbul'umuz kavuştu." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, İstanbul ve ülkeye hayırlı olmasını diledi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, yarın Kültür ve Turizm Bakanlığının ödül törenine katılacağını, çarşamba günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edeceğini, cuma günü Bilecik'e ve cumartesi günü Denizli'ye gideceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, pek çok yurt içi ve yurt dışı gündemle ilgili toplantıların, görüşmelerin ve temasların olacağını belirterek, "Bu çerçevede yakından takip ettiğimiz hususlardan biri, buraya hassasiyetle girmem lazım, tabii bütün bu toplantılarımızın en önemli yanı gençlerimizle yaptığımız görüşmeler ve hanım kardeşlerimizle yaptığımız görüşmeler." dedi.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI

Sözlerine "Ama şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir." diye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dininin, Hazreti Muhammed'in vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok husumetin, saldırının, alçaklığın hedefi olduğuna işaret etti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Buna karşılık Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisinin indirdiğini ve kendisinin koruyacağını kitabında açıkça hüküm altına almıştır. Müslümanlar olarak bize düşen görev, Rabbimizin koruması altındaki bu kutsal kitabımıza layık olduğu hürmeti göstermek, onun emirlerine uygun bir hayat sürmeye gayret etmektir. Her şey gibi İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına kavuşmak da bir nasip işidir."

"ASIRLARDIR BİR ARPA BOYU YOL ALINAMADIĞININ İŞARETİ"

Başkan Erdoğan, modern demokrasilerde insan hak ve özgürlüklerinin çok basit bir tanımı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Demokrasinin bel kemiğini teşkil eden bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı, diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama veya taciz etme hakkına, hele hele bu yönde eylemde bulunma özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrımcılık suçu olarak ağır yaptırımlara tabi bu ilke, bizce de yerinde bir yaklaşımdır. Dolayısıyla İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi ise konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürüyor. Haçlı Seferleri'nden beri Avrupa'da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor, bundan da milletçe iftihar ediyoruz. Üstelik bu zihniyet uzunca bir süredir eli kanlı terör örgütlerine kucak açmayı da demokrasi kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor."

"NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"

Milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine de saldıran bu zihniyetin son eyleminin, asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işareti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak, onların korumasıyla da orada 'Hah bak, işte biz Müslümanlara ne yaptık?' diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin.

Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Biz bir şeyi söylediğimiz zaman dürüst söyleriz, birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık yaptığı zaman onlara da haddini bildiririz. İsveç yönetiminin bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız, kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz."

Türkiye'nin 2023 yılına girdiği şu dönemde önceliklerin en başında tüm unsurlarıyla ekonomiyi Türkiye Yüzyılı'na hazırlama gayretleri olduğunu belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz yılı şehirlerin tamamına ve sektörün tümüne yayılan yatırımlarıyla, iş gücüne katılımdaki fevkalade artışa rağmen 31,6 milyonu bulan istihdamıyla, yılın ilk 3 çeyreğinde yakaladığımız yüzde 6,2 oranındaki büyümeyle, tarihi bir rekor olan 254,2 milyar dolara ulaşan ihracatıyla, orta vadeli programda yüzde 3,4 olarak öngörülen bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1'e kadar gerilemesiyle, yıllar sonra tekrar fazla veren faiz dışı bütçe gerçekleşmesiyle, velhasıl hemen tüm başlıklardaki başarı hikayeleriyle tamamladık." diye konuştu.

En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın ciddi sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde Türk ekonomisinin dengeli ve başarılı bir seyir izlemesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Her ne kadar ülkemizde kendi devletini, kendi halkını, kendi hükümetini kötülemeyi varlık sebebi haline getirmiş bir kesim aksi yönde kampanya yürütse de 2023'ten ümitvar olmak için sebebimiz çoktur. Çünkü iyi bir hazırlık yaptık, iyi bir altyapı kurduk." dedi.

Geçen yıl yaşanan fevkalade gelişmelerin Türkiye'nin üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için milletin her kesimine ayrı destek programları hazırlayıp uyguladıklarını dile getiren Erdoğan, sadece yapılan düzenlemelerle vazgeçilen vergi gelirinin 290 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

"Bir başka ifadeyle, bu yöntemle 290 milyar liralık bir kaynağı evinde kullandığı elektrikten marketinde yaptığı alışverişine kadar günlük hayatının pek çok safhasında vatandaşımızın cebinde bıraktık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hanelerde kullanılan doğal gazın yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 60'ını sübvanse ederek dünyayı kasıp kavuran enerji krizinin insanımıza etkisini en aza indirmeyi başardık. Bugün evinde kullandığı doğal gaza 1000 lira fatura ödeyen bir vatandaşımız, devletinin de Hazinesinden üste 4 bin lira daha vererek asıl maliyeti karşıladığını biliyor.

Temmuz ayında başlattığımız Aile Destek Programı'nın bütçesini 15 milyar liradan, 40 milyar liraya çıkartıp kapsamını da genişleterek insanlarımızı zor günlerinde yalnız bırakmadık. Bu ay itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın aylık barınma yardımı bütçesini de artırarak 2 milyar 250 milyon liraya çıkardık. Ocak ayında yeniden düzenlediğimiz haliyle yaşlı aylığını 1537 liradan yaklaşık 2 bin liraya, yüzde 40-60 engelli aylığını 1223 liradan yaklaşık 1600 liraya, yüzde 70 üzeri engelli aylığını 1840 liradan yaklaşık 2 bin 400 liraya yükselttik. Sadece bu ay 3,5 milyon haneye 740 milyon lira elektrik tüketim desteği ödemesi yaptık. İhtiyaç sahibi 8 milyon 897 bin kişinin sağlık sigortası için 3,2 milyar lira ödemede bulunduk. Ücretli çalışanlarımıza işverenlerin yapacağı gıda ve yakacak yardımlarını gelir vergisinden istisna tuttuk. Kamu görevlilerimize, mutat maaş zamları yanında ek göstergeyle ve gelir vergisi tarife dilimleri güncellemesiyle, memur ve emeklilerimize de refah payı artışıyla ilave imkan sağladık."

Başkan Erdoğan, asgari ücreti enflasyon öngörüsünün çok üzerinde artışla 8 bin 507 liraya, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya çıkardıklarını, bunu yaparken asgari ücret desteğini de 100 liradan 400 liraya yükselterek işverenlerin üzerindeki yükü azalttıklarını, aynı şekilde gelir ve damga vergisi kesintisini tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından kaldırdıklarını anlattı.

Temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere pek çok üründe KDV indirimine gittiklerini, sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirdiklerini, uzun yıllardır tartışma konusu olan emeklilikteki yaş sınırını çözecek düzenlemeyi hazırladıklarını ve Meclis sürecini takip ettiklerini anımsatan Erdoğan, kendi alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını 500 bin konut, 1 milyon alt yapılı arsa ve 50 bin iş yeri ile başlattıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, bunları yaparken üretimin ve istihdamın kaynağı olan reel sektörü ihmal etmediklerini, iş dünyasının tüm kesimleriyle, finansmana erişimini en uygun şartlarla sağlayacak paketleri devreye aldıklarını belirterek, "Kullanılan kredilerin, üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar kurduk. Amacımız ülkemizin sınırlı kaynaklarından ayırdığımız finansmanın döviz gibi, tüketim gibi gereksiz yerlere değil, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye gitmesini sağlamaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 200 milyar liralık kefaleti karşılığında, reel sektöre kullandırılacak 250 milyar liralık kredi paketinde bu kritere özellikle önem veriyoruz. Halihazırda 14 farklı alanda faaliyet gösteren firmalarımızı selektif kredi politikamızla destekliyoruz." dedi.

"GENÇLERİMİZ NE KADAR KREDİ ALDILARSA, SADECE O RAKAMI GERİ ÖDÜYOR"

Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca hayata geçirilecek yeni müjdelere ilişkin şunları kaydetti:

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz.

Bilindiği gibi yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama, yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz."

"Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

YAKLAŞIK 2 BUÇUK MİLYON SÜRÜCÜNÜN CEZA PUANI SİLİNİYOR

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini bildiren Erdoğan, Türkiye'nin kara yolu altyapısının, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirildiğini, bu sayede bilhassa ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağlandığını anlattı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle kara yollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek, bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artışın, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdiğini aktardı.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."