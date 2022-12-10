Başkan Erdoğan: Milletimiz ipini IMF'nin eline verenlere prim vermez

Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" Programı düzenlendi.



Programa katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Yıllardır gururu örselenen bu asil milletin evlatları inancın ve azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını herkese gösteriyor. Birileri ne yaparsa yapsın tarihi, değerleri, inancıyla barışık TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor."

"Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti."

"Ülke ülke dolaşmak yerine ithal danışmanlarını alıp Türkiye'deki OSB ve teknoparkları, Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum."

"Milletimiz kimin teknoloji özürlü, kimin de teknoloji gurusu olduğunu önüne sandık geldiğinde Bay Kemal ve vasilerine gösterecektir. CHP'nin tek vaadi Türkiye'yi eski günlere geri döndürmektir."

"Gelsin teknoloji tesislerini görsün, belki arkası karanlık ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu toprakların değerlerinden ilham alır."

"Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklanamayacak söylemleri, ülkeye yönelik faşist zihniyeti deşifre etmektedir. Bu beyanlar, millet düşmanlığının işareti."

"CHP'nin vizyon açıklaması diye sunduğu görüntü, başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır."

"TEKNOFEST GENÇLERİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"

3 aylık kısa bir aranın ardından yeniden Samsun'u ziyaret etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Samsun'un her alanda aratan başarılarıyla bizler de iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in yankıları hala sürüyor. Bu etkinlik özellikle gençlerimize ilham kaynağı oluyor. Birileri ne yaparsa yapsın tarihiyle, değerleriyle, inançlarıyla, kültürüyle başarılı Teknofest gençleri gümbür gümbür geliyor.

"PEK ÇOK ALANDA YAKALADIĞIMIZ BAŞARIYA DOST DÜŞMAN HERKES GIPTA İLE BAKIYOR"

Türkiye teknolojiyi sadece kullanan, tüketen değil aynı zamanda tasarlayan, üreten, ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda yakaladığımız başarıyı dost düşman herkes kabul ediyor, hatta gıpta ile bakıyor.

"ÜLKE ÜLKE DOLAŞMAK YERİNE ÜLKEDEKİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİ, TEKNOPARKLARI ZİYARET ETSİN"

Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti. CHP'nin başındaki zata Teknofest'e yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış. Ülke ülke dolaşmak yerine, yanına ithal danışmanlarını da alarak, ülkedeki araştırma merkezlerini, teknoparkları ziyaret etsin. Togg'u ziyaret etmek istediğini başkanına söylüyor. Bakan gelecekse gelmem demiş. Danışıklı dövüşten yana. Togg'un birinci derece sorumlusu kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. İthal elemanlarının beyni ne kadar çalışıyor orada görsünler.

"MİLLETİM SAĞA SOLA SAVRULAN BİR MUHALAFETE YOL VERMEYECEKTİR"

Daha önce İngiltere'deki lobilere gidip gelmeyi eleştiren sen, şimdi ne oldu da Londra piyasalarında dolaşıyorsun? Arkası karanlık, sicili bozuk ithal danışmanlar yerine bu topraklardan ilham almazsa, CHP'ye oy verenlere de yazık edecektir. Benim milletim bu tür sağa sola savrulan bir muhalafete 20 yıldır nasıl yol vermediyse bundan sonra da yol vermeyecektir. Doğrudan insanımızın aklını, inancını hedef alan beyanatlar millet düşmanlığının işaretidir. Samsun'a gelmesini tavsiye ederdim, kendisini güncellesin. O zaman belki yabancıların gözüyle bakmayı da bırakır. Milletim kimin teknoloji özürlü, kimin de teknoloji gurusu gösterecektir.

"AK PARTİ İLE CUMHUR İTTİFAKI YERLİ VE MİLLİ SİYASET BLOĞUDUR"

Bugün Samsun'a toplam bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geen pek çok eser kazandırdık. Biz "Türkiye Yüzyılı" ile dünyanın en büyük 10'u arasına çıkarma hayali kuruyoruz. AK Parti ile Cumhur İttifakı yerli ve milli siyaset bloğudur.

"MİLLETİMİZ, İPİ IMF'NİN ELİNE VERENLERE PRİM VERMEZ"

CHP'nin tek vaadi Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmektir. CHP'nin kodlarından bulunan çarpık bakış açısı artık masadaki ortaklarına da sirayet etmiştir. Milletimizin hafızası bilindiği gibi zayıf değildir. Eski Türkiye'yi tanımayan gençleri kandırdıklarını sanıyorlarsa, yanıldıklarını görecekler. Gençlerimizin özgürlükler, hak, adalet hassasiyetleri yüksektir. Bunlar bizim gençliğimizi de bu milleti de tanımadılar, tanımıyorlar. Bunların bildiği IMF'den para alacaklarmış. Biz ne yaptık IMF ile bütün ipleri kopardık, paranı al çek git dedik. Bizden sonra hala bunlar otellerin lobilerinde CHP'den bir tanesi, İyi Parti'den bir tanesi IMF'nin buraya gönderdiği kişilerle görüştüler. Ama bu millet, ipini IMF'nin eline verenlere de siyasette yer vermez. Bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır. Paraları buradan getiriyorlar. Türkiye de bu millet iradeyi AK Parti'den alıp size vereceğini mi sanıyorsunuz, vermez.

"BU SEÇİMDE DE KENDİ YAPTIKLARIMIZLA, KENDİ PROGRAMIMIZLA YARIŞACAĞIZ"

CHP ve masadaki yancılarının birlikteliği, devletin imkanlarını bölüşme üzerine kurulu paravan şirket gibi. Biz vizyonda, projede yarışır bir seçim süreci yaşamak isterdik, yine hüsrana uğradık. Anlaşılan o ki biz bu seçimde de kendi yaptıklarımızla, kendi programımızla yarışacağız.

"CHP VE YOLDAŞLARININ SİYASETİNDE MİLLET YOKTUR"

Her seçim öncesinde terör örgütleriyle, uluslararası kuruluşlarıyla AK Parti aleyhine linç kampanyaları yapılmıştır, bu seçimde de daha fazlasıyla karşılacağımızı görüyoruz. Muhalefetin yalanları ve iftiralarına en etkili cevap, sahada verdiğimiz cevaptır. CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Bu yapı suni bir ittfaktır, dağılmaları kaçınılmazdır.

"MUHALEFETİN TÜRK SİYASETİNİ ZEHİRLEME ÇABALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sahte gündemler üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı kalesinde gedik açma oyunlarına düşmeyeceğiz. Muhalefetin Türk siyasetini zehirleme çabalarının 85 milyonun ebedi kardeşliğini gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Partimize emek vermiş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, hangi kökenden gelirse gelsin her bir insanımıza yer var. Türkiye'nin sorumluluğunu omzunda taşıyanlar olarak itidalle hareket edeceğiz, sevgi ve saygı dilini konuşacağız.