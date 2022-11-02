02 Kasım 2022 Çarşamba 21:43:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 21:43:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında milyonları ilgilendiren konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TOGG'un 7 ayrı üretimi olacağını belirten Başkan Erdoğan, aracın satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Fiyatı, kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
ATV - A Haber - A News - A Para Ortak Canlı Yayını https://t.co/RapDvhVTvV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2022
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