"Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz"

Başkan Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasının konu başlıkları şöyle:

Güçlü toplum, güçlü ülke hedefine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesiyle, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir.

Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Derslik sayılarının artırılmasından ücretsiz kitap dağıtımına kadar her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayretindeyiz.

Okulları akıllı tahtalar, kütüphaneler ve laboratuvarlarla donatarak modern imkanlara kavuşturduk.

Eğitim müfredatını günümüz şartlarına göre güncelliyoruz.

Çevre bilincini küçük yaşta aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz.