Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tahıl gemisi yola çıktı"

Son olarak BM Genel Sekreteri Türkiye'ye teşekkür etti. Artık bugün adım atıldı. Gemiler yola çıktı. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse 3'te 1'ini karşılayan tahıl konusunun tarihi dönüm noktası olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti. Gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında bir heyet tarafından kontol edilecek. Diğer gemiler de şartlar çerçevesinde yolculuklarına devam edecek.

Rusya-Ukrayna tarafları bir gün barışa yönelirse bunu bizim gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tahıl koridoru çalışması önemli bir diplomatik başarıdır.

Ayrıntılar geliyor...

