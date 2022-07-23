Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.



Başkan Erdoğan, "Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız." dedi.

İstanbul'da dün imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız."