Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:46:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:04:00

Başkan Erdoğan: Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız

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Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuşan Başkan Erdoğan "(Tahıl sevkiyatı anlaşması) Küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.

Başkan Erdoğan, "Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız." dedi.

İstanbul'da dün imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız."

Etiketler : başkan erdoğan kayseri açılış
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