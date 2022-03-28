VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
AB'nin dış politikada önceliği uzun süre Rusya ve enerji olacak
Başkan Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi
Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 29 gözaltı
Başkan Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
BM'den 'insani ateşkes' çağrısı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak
Türkiye'den Umman'a taziye mesajı
Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Almanya'da 'Z' harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası
"Türkiye'nin gelişmişliği dünyaya örnek teşkil ediyor"
Macron köşeye sıkıştı!
Zelenski'den Rusya'ya yeşil ışık
Türker Dağdelen: “Yalova'da Hizmet Veriyoruz”
Hürrem geri döndü
Türkiye'den Ata Vatan'a çıkarma!
Adalet Ve Merhamet Yarışması Sonuçlandı
Karadeniz'de ikinci mayın
Stratejik Körlük
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Emtia piyasasında jeopolitik risklerin etkisi sürüyor
Aç kalan tilkiler unutulmadı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı
28 Mart 2022 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 20:24:00

Başkan Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: 'Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir. Milletimizden sadece sabırlı olmalarını istiyoruz.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başkan Erdoğan, "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz. Krizin anlaşma ve diyalog yoluyla çözülmesi için en çok çabayı gösteren ülkeyiz. Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.

Bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izleyenleri biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelleyemeyecekler.

Başkan Erdoğan, Kamu-özel iş birliği modeline ilişkin, "Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır." dedi.

Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır."

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler elbette önemli ama asıl bundan sonra yapacaklarımızla Türkiye'yi dünyanın en üst ligine çıkaracağız.

Önümüze döşenen mayınlar, yaşadıklarımız zorluklar yok mu? Ama bunların üzerinde kararlılığımız ve birikimimiz var. En büyük hesap ve plan sahibi Allah'tır. Son söz milletimizindir.

İnşallah 2023'e kadar milletimizle gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştıracağız.

Etiketler : başkan erdoğan rusya ukrayna müzakere
Gündemde ayrılık yok

Gündemde ayrılık yok
Şaşırtan özel hayat açıklaması

Şaşırtan özel hayat açıklaması
Aslı'ya kardeş uyarısı

Aslı'ya kardeş uyarısı
Şampiyonlar yetiştirecek

Şampiyonlar yetiştirecek
İcra takibinden Mutlu!

İcra takibinden Mutlu!
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Anne-kız aynı dizide

Anne-kız aynı dizide
Eski Burcu dönüyor

Eski Burcu dönüyor
5 milyonluk büstiyer

5 milyonluk büstiyer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER