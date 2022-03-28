Başkan Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başkan Erdoğan, "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Yarınki müzakere toplantısı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz. Krizin anlaşma ve diyalog yoluyla çözülmesi için en çok çabayı gösteren ülkeyiz. Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.

Bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izleyenleri biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelleyemeyecekler.

Başkan Erdoğan, Kamu-özel iş birliği modeline ilişkin, "Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3'üncü, dünyada 13'üncü ülke durumundadır." dedi.

Başkan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet, vergi ve diğer kazançlar hariç, üste en az 140 milyon dolar para almış olacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve onun bir parçası olan Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresinde devlete sağlayacağı KDV geliri, toplam 1,3 milyar avrodur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır."

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler elbette önemli ama asıl bundan sonra yapacaklarımızla Türkiye'yi dünyanın en üst ligine çıkaracağız.

Önümüze döşenen mayınlar, yaşadıklarımız zorluklar yok mu? Ama bunların üzerinde kararlılığımız ve birikimimiz var. En büyük hesap ve plan sahibi Allah'tır. Son söz milletimizindir.

İnşallah 2023'e kadar milletimizle gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştıracağız.