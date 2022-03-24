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24 Mart 2022 Perşembe 19:48:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 20:20:00

Başkan Erdoğan: Zelenskiy, Türkiye'nin ara buluculuğunu bizzat istiyor

Kaynak: AA

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NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerini sürdüren Başkan Erdoğan, "Zelenskiy, Türkiye'nin ara buluculuğunu bizzat istiyor. Olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız" dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Genel sektereri zor dönemdeki çalışmaları için tebrik ediyorum."

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki kararımızı belirttim."

"Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz."

"Bu süreçte Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse NATO müttefiki olarak özel ve istisnai bir yerde duruyor."

"Savaşın sona ermesi için iki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Taraflar arasındaki müzakereleri yakından takip ediyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için birçok adım attık."

"Türkiye olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Savaşın başından itibaren Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize sağladığı yetkileri Karadeniz'de gerilimi düşürmek amacıyla kullanıyoruz. İnsani yardım konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. AFAD, Kızılay ve STK'lar sahada özveri ile çalışıyor."

"Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır."

"ZİRVEDE ALINAN KARARLAR CAYDIRICI"

"Güvenliğin bölünmezliği ilkesine özellikle dikkat çektim."

"Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz."

"SAVUNMA SANAYİİMİZ ENGELLENMEMELİ"

"Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir."

"Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz."

"Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım."

"Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır."

"AMAÇ BARIŞ ATMOSFERİ OLUŞTURMAK"

"İki lideri bir araya getirmeye çalışıyoruz."Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz, gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak.

"ZELENSKİY, REFERANDUM ÖNEREREK AKILLICA BİR LİDERLİK GÖSTERDİ."

"Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse buna hazırız"

"Zelenskiy, Türkiye'nin ara buluculğunu bizzat istiyor. Her zaman barış politikasını takip ettik, barış için çalışacağız. Türkiye'nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik."

Etiketler : Başkan Erdoğan Zirve nato Brüksel
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