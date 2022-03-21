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21 Mart 2022 Pazartesi 19:34:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 20:20:00

Başkan Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Evet hayat pahalılığı vardır. Hayat pahalılığının olumsuz etkileri dünyanın her yerinde hissediliyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti milletin partisidir. Verdiği her mücadelede dimdik ayakta durarak başarıya ulaşmasında en büyük pay milletimizindir. Tüm kademeleriyle millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Sizlerle birlikte mahalle ve sandık temsilcisinden yönetimdeki kardeşlerimize kadar, beraber hizmet ettiğiniz herkes bu bayrak yarışında yer almıştır.

AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin son 20 yıldaki her başarıda rolü, katkısı, emeği, hakkı vardır. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en paha biçilmez zenginliği işte buradadır.

Her biriniz bulunduğunuz çevrede birer markasınız. Sizlerden bu marka değerini vermenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza göğsünüzü gererek miras bırakacağınız bir Türkiye için tüm imkanı kullanmanızı istiyorum.

Kendi içimizde dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.

2023 hedeflerine ulaşmak için mücadele bayrağını yükseltelim.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK BOYNUMUZUN BORDUCUR"

Yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbirlerle önemli ölçüde kontrol altına aldık.

Hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara başladık. Sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Elektrik ve doğalgazda halen ciddi sübvansiyon yapıyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük sancısının hayat pahalılığı olduğunu da biliyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borducur. Günlük hayattaki sorunları asla ihmal etmiyoruz.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNE ÇIKARMA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Evet hayat pahalılığı vardır. Hayat pahalılığının olumsuz etkileri dünyanın her yerinde hissediliyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için her desteği veriyoruz. Biz insanımızın çalıştığı işini koruma öncelikli ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç, açıkta, umutsuz kalmadığı bir sistemde hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizin yıldızları yükselişe geçti. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma sözümüzü tutacağız.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti vefa toplantısı
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