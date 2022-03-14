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14 Mart 2022 Pazartesi 19:20:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 19:40:00

Başkan Erdoğan: Kalıcı ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz

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Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Biz, Sayın Zelenski ile de, Sayın Putin ile de dostluğumuzu korumak durumundayız. Kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabıkız'

Rusya-Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk. NATO müttefiki iki ülke olarak endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldık.

"ANTALYA'DAKİ DİPLOMASİ ZİRVESİ ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Gayretlerimiz sonucu Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu toplantıda bir araya geldiler. Antalya'daki diplomasi zirvesi önemli bir başarı. Kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. İçinden geçtiğimiz çalkantılı süreçte, yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum.

"ALMANYA İLE TİCARET HACMİNİ 50 MİLYAR DOLARA TAŞIMAKTA KARARLIYIZ"

Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. Almanya ile turizmdeki münasebetlerimizi aynı şekilde sürdüreceğimizi inanıyorum. Bölgesel konularda yakın iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. Almanya ile ilişkilerde özellikle eğitim ve öğretim alanında İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi bizim için çok önemlidir.

"TÜRKİYE ANAHTAR ROLDE OLDUĞUNU İSPATLADI"

Bölgemizdeki son gelişmeler Türkiye'nin güvenlik, enerji alanlarında anahtar rolde olduğunu ispatladı.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇÖZÜME KATKILARINI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Scholz konuşmasında şunları söyledi:

(Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları)

"Ateşkesin sağlanması konusunda hemfikiriz. Türkiye'nin diplomatik çözüme katkılarını olumlu karşılıyoruz. En önemli konu silahların susması. Silahların en kısa sürede susması gerekiyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. Montrö uyarınca Boğazların kapatılması krizin tırmanmasını engelledi.

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Etiketler : başkan erdoğan NATO almanya
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