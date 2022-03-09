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09 Mart 2022 Çarşamba 18:57:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 19:10:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacak."

-İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini ortak çalışmalarımızla, 2022 yılında 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

-Dışişleri bakanımızın hemen bu ziyaretin ardından Filistin'e ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum.

-Şu anda elimizde 4 sondaj gemimiz var. 2 sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de ve Akdeniz'de bu çalışmaları, iş birliğimizle hayata geçirebiliriz.

"Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."

"İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır."

"Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir."

"Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir."

"İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."

"Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."

"İş birliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz önem taşıyor. "

"Bölgemizdeki gelişmeler enerji güvenliğinin önemini gösterdi."

"Şu anda elimizde 4 sondaj demimiz var. 2 sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de ve Akdeniz'de bu çalışmaları, işbirliğimizle hayata geçirebiliriz."

"İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini ortak çalışmalarımızla, 2022 yılında 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum."

"Dışişleri Bakanımız İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek."

Herzog: Hedefimiz dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise konuşmasında, "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır" dedi.

Herzog, "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan türkiye israil
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