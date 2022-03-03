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03 Mart 2022 Perşembe 19:44:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 20:10:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ankara sadece devletin başkenti değil, aynı zamanda ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, umudunu bir arada toplayan mazi ile ati arasında köprü olan kenttir.

"Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere milletim yerini gösterecek"

Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir. Bunların bir araya geliş gayesi milletin sorunlarını çözmek değildir. Bunların tek derdi, ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa, kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır.

"2023 seçimleri yalanla siyaset yapan partilerin sona ereceği yıl olacaktır"

Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler. Türkiye'nin artık bu trojan, virüs, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu herkes bir kez daha görecektir. 2023 seçimleri çalışmadan, üretmeden sadece yalanla siyaset yapan partilerin sona ereceği yıl olacaktır.

İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar.

Etiketler : başkan erdoğan Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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