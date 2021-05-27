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27 Mayıs 2021 Perşembe 12:33:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 12:52:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Darbecilerle yürüyen siyasetçiler varlığını sürdürüyor

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Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Yassıada'nın öne Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Hep aynı. Merkez aynı. Değişen bir şey yok. Sadece muhtıracılar değil onları teşvik eden onlarla kol kola yürüyen siyasi profilleri bugün de varlığını sürdürmektedir.

Varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi'ni başarıya ulaştıran Türk milleti, demokrasi mücadelesini de bu kararlılıkla sürdürmüştür. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan bedeller ödeten darbelerin ilki olan 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Darbeci zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü görmek ise üzüntü kaynağıdır.

Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi zihniyeti de hala sürmektedir. Monşerler de var. Bunlar aynı yerden yönetildiler. Bunlar iktidarı sandıkta değil, dar ağacı ve silahların gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur. Meşru iktidarla değil, vesayet araçları ile yönetmeyi ve çalışmaya araç haline getirmişlerdir.

"BİZİ MENDERES'İN AKIBETİYLE TEHDİT EDENLER BUNLARDIR"

Tankların arasından kaçıp giden Bakırköy'e sığınan yine bunlardır. Bir erken seçimle veya başka bir değişimle iktidar değişiminden söz eden yine bunlardır. Bizi indirmekten vatana ihanetten yargılamaktan söz edenler yine bunlardır. Bizi Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler bunlardır. Sosyal Milli şeflerinin izinden gittiklerini gösterenler yine bunlardır. Şunu bilmiyorlar... Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar bunun farkında değil. Biz bunu da biliyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkarcağız. MHP kendi taslağını bize sundu. Bizim çalışmamız da tamamlandı, bunları sunacağız. Metinleri bir araya getirip kapsamlı şekilde değerlendirerek ortak bir metin haline dönüştüreceğiz. Meclis'teki tüm siyasi partilerin çalışmalara samimi ve yapıcı bir şekilde destek vermelerini istiyoruz. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı ve bizi destekleyen partilerle taslağı milletimize sunacağız."

Etiketler : başkan erdoğan ak parti il başkanları toplantısı demokrasi ve özgürlükler adası
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