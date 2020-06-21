  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0 (Maç özeti ve golleri)
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca koronavirüste 21 Haziran tablosunu açıkladı
3 çocuğunun annesini öldüren babadan şaşırtan istek
3 il için dolu yağışı uyarısı...
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 634'e yükseldi
Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 sivilin şehit edildiği saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Libya meselesini görüştü
Askeriyedeki tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme... Bakan Akar talimat vermişti
Babalar Günü'nde acı haber! Denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu!
Libya'dan flaş Sisi açıklaması: Savaş ilanıdır
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5'i kadın 6 Filistinliyi gözaltına aldı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1267'ye yükseldi
Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı
Ukrayna'da apartmanda korkutan patlama
MSB paylaştı... Kahraman Komandolar sınır ötesine böyle geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bine ulaştı
Libya Parlamentosu'ndan darbeci Sisi'nin açıklamalarına sert tepki
Tel Abyadlı çocuklar oyun parkıyla mutluluğu yaşıyor
Plajlarda sosyal mesafe unutuldu
Başkan Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
Kız istemeye gittiler korona kaptılar
Libya Parlamentosu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 'askeri müdahale' tehdidini kınadı
21 Haziran 2020 Pazar 20:27:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 20:40:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin kapanış töreninde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin kapanış töreninde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göç meselesinin, özellikle son dönemlerde küresel bir olgu olarak dünyanın gündeminde yer aldığını, her sene milyonlarca insanın savaş, istikrarsızlık, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yoluyla katıldığı Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından "Göç ve Medeniyet" temasıyla düzenlenen festivalin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Dünyanın farklı köşelerinden festivale katkı veren sinemacılara şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sunan Erdoğan, bu anlamlı film festivaline öncülük eden, icrasında görev alan tüm kurumları gönülden tebrik etti.

Festivalin, sinema aracılığıyla göç ve sebepleri üzerine yeniden düşünmeye; göçün sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları hususunda farkındalık oluşturmaya katkı sağlamasını dileyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Göç meselesi, özellikle son dönemlerde küresel bir olgu olarak dünyanın gündeminde yer alıyor. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsızlık, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. İnsanlar, sadece daha iyi bir iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil; çoğu zaman hayatta kalabilmek, karınlarını doyurabilmek için göç ediyor.

Güvenli bir gelecek gayesiyle çıkılan bu yolculukların önemli bir kısmının, maalesef ölümle, felaketle sonuçlandığını görüyoruz. Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz’in azgın sularında hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti bilinmiyor."

- "TÜRKİYE OLARAK FARKLI BİR DURUŞ SERGİLEDİK"

"Türkiye olarak bu tablo karşısında tarihimizden ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz değerlerle farklı bir duruş sergiledik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir medeniyetin mensupları olarak kimseye ayrımcılık yapmadık. İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Kendi vatandaşlarımıza hangi imkanları sunuyorsak, ülkemize sığınan mazlum ve mağdurlara da aynı hassasiyetle davrandık.

Barınmadan sağlığa, eğitimden sosyal entegrasyona kadar hemen her alanda kapsamlı politikalar yürüttük. Ancak bu süreçte, Avrupa Birliği başta olmak üzere, lafa gelince demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan ülkelerden herhangi bir destek alamadık. Türkiye'ye verilen sözler tutulmayarak, ülkemiz düzensiz göç yükünü tek başına omuzlamak zorunda bırakıldı."

Avrupa'ya gidebilen göçmenlerin ırkçı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı politikaların kurbanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geçen yıl Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dışı görüntüler, kimi batılı ülkelerin göçmenlere yönelik bakışını göstermesi açısından son derece ibretliktir. Koronavirüs salgını ise göçmenlerin sıkıntılarını artırmış, zaten kırılgan olan durumlarını daha da zorlaştırmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Afrika kaynaklı düzensiz insan hareketleri sebebiyle, mülteci ve göç konusunun güvenlik parantezine alınmak istense de bu meselenin pek çok boyutu olduğunu belirtti.

Farklı hayatları, farklı hikayeleri bir araya getiren göç olgusunun, eskiden beri kültürel etkileşimin en etkili vasıtası olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göç aynı zamanda yeni bir buluşmadır; etnik kimliği, dini, dili, kültürü farklı insanların kucaklaşmasıdır. Bu süreçte yaşananlar, dilimizde yeni kelimeler, ağzımızda yeni tatlar, hatırımızda yeni birliktelikler bırakır.

Hüznüyle sevinciyle göç hikayelerinin etkili bir şekilde anlatılması noktasında sinema güçlü bir araçtır. Göçün ihtiva ettiği zenginliğin ve çeşitliliğin, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne de yansıdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak, göçmenlerin gittikleri ülkelere ve toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum. Dünyanın dört bir yanından göç hikayeleriyle festivale katılan değerli yönetmenlere, etkinliği destekleyen kurumlara ve sponsorlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Dünyanın ilk sınırsız erişimli film festivali olma özelliğini taşıyan Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER