Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu." açıklamasında bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın sosya medya hesabından yaptığı açıklama;
Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.
Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2021
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.
- Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
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