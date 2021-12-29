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29 Aralık 2021 Çarşamba 22:21:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 22:21:00

Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu." açıklamasında bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın sosya medya hesabından yaptığı açıklama;

Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.

Etiketler : başkan erdoğan tbmm öğretmen
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