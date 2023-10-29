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29 Ekim 2023 Pazar 22:15:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 22:15:00

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Okullar 1 günlüğüne tatil edildi

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Başkan Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.

Etiketler : başkan erdoğan okul tatil
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