Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Okullar 1 günlüğüne tatil edildi
Başkan Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.
Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023
Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.
- Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
- Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerine tebrik
- Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Okullar 1 günlüğüne tatil edildi
- İstanbul Boğazı'nda görsel şölen: Cumhuriyetin 100. yılında özel gösteriler düzenlendi
- Rusya-İsrail arası gerilim! Rus Büyükelçi, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- ABD'den 100. yıl kutlaması: Türkiye önemli bir küresel aktör haline geldi