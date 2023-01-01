Başkan Erdoğan'dan neyzen Niyazi'ye ziyaret

Başkan Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı evinde ziyaret etti. Ziyarete Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Ziyaret, "Erdoğan Dijital" ve Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından duyuruldu.

Ney Üstadı Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan'a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.