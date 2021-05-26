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26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:01:00

Başkan Erdoğan'dan "Netanyahu" benzetmesi yapan Akşener'e cevap: Rize'de çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için "Netanyahu" benzetmesi yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda cevap verdi. Akşener'in Rize'de protesto edilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler" ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kendisi için "Netanyahu" benzetmesi yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER"

Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Trabzon RİZE MERAL AKŞENER
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