Başkan Erdoğan'dan net mesaj: 31 Mart bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: 31 Mart bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır

Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden, tüm Türkiye'yi, 85 milyonun her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.

Desteğiniz, kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Şahsıma, sizler gibi vefakâr yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. Milletçe ve İslam dünyası olarak 11 ayın sultanı Ramazanı idrak ediyoruz. Öncelikle sizlerle birlikte tüm milletimizin, tüm Müslümanların Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum.

Bu mübarek günleri, bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin Mevla yar ve yardımcısı olsun diyoruz.

Rabbim'den bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi, inşallah, sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle birlikle bayrama da eriştirmesini niyaz ediyoruz.

"SEÇİMLERİ DEMOKRASİMİZE YAKIŞIR BİR OLGUNLUKLA TAMAMLADIK"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini, demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun, tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde, seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde vatandaşlarımıza yönelik bölücü örgütün "kölelerinin" baskı ve hakaretlerine şahit olduk.

Milletin iradesi sandıkta tecelli eder, millet sözünü sandık yoluyla söyler, millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdırhttps://t.co/r6c7PI4l4j pic.twitter.com/pp50swtEQF — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024

"ÖZELEŞTİRİMİZİ CESARETLE YAPACAĞIZ"

Kardeşlerim, sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir.

Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır.

Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir.

Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Unutmayın, kaderin üstünde bir kader vardır. Doğrularımızın sayısını artıracağızhttps://t.co/r6c7PI4l4j pic.twitter.com/4lbVtwLttB — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024

Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız.



Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız.

Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan, bugüne kadar olduğu gibi, yine uzak duracağız.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız. Bunun için önümüzde yaklaşık 4-5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışımız varsa düzelteceğiz.

Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştırhttps://t.co/r6c7PI4l4j pic.twitter.com/QRDIhumjp5 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024

Her olanda bir hayır vardır. Bizi bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum

#CANLI Başkan @RTErdogan: Her olanda bir hayır vardır. Bizi bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorumhttps://t.co/r6c7PI4l4j pic.twitter.com/5sx3yyeEKW — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024

Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz, burada olduğu gibi.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz, burada olduğu gibihttps://t.co/r6c7PI4l4j pic.twitter.com/4LyH1a5HoT — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024

Hükûmet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz

#CANLI Başkan @RTErdogan: Hükûmet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz https://t.co/r6c7PI4l4j pic.twitter.com/9OQpQL6wDZ — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024

Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi, her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine dönüştüreceğiz.

Burada bir gerçeği de ifade etmekte fayda görüyorum. Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibarıyla kapanması bile büyük bir kazançtır.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE HAZİNE DEĞERİNDE 4 YILDAN FAZLA BİR SÜRE VAR"

Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Bu zamanı hep birlikte çok iyi değerlendirmemiz önemlidir.

Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. İktidardaki 21'inci yılını tamamlamış bir siyasi parti olarak, hem hükümette, hem de yerel yönetimlerde mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz.

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne, ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum...

Güney sınırlarımızın ötesinde bir "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz.

15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ihanet şebekesinin son kalıntılarını da temizlemekte kararlıyız. Seçim sürecinin geri plana ittiği konuları süratle gündemimize alarak, gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız.

Türkiye'nin uluslararası rolünü; sözünün ağırlığını, küresel barışın tesisindeki anahtar konumunu güçlendirecek hamleleri devam ettireceğiz.

"85 milyonun her bir ferdinin huzurunu, artırmak için dinlenmeden koşturacağız"

Kardeşlerim, buradan bir kez daha milletimize ve tüm Türkiye'ye söz veriyoruz.

85 milyonun her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini ve umutlarını artırmak için durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Mazlumlara sahip çıkacak, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşacak, nerede bir zulüm varsa zalimlerin karşısında dimdik duracağız.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da eser ve hizmet siyasetimizle farkımızı ortaya koyacağız. Milletimizin yetki verdiği yerlerde "gerçek belediyecilik" vizyonumuzu inşallah kararlılıkla hayata geçireceğiz. Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız.