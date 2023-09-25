Başkan Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.