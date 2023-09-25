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25 Eylül 2023 Pazartesi 13:05:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 13:05:00

Başkan Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bozkırın tezenesi neşet ertaş
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