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27 Şubat 2022 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 21:04:00

Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Hayır dua ile yâd ediyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."
Etiketler : Başkan erdoğan necmettin erbakan vefat yıl dönümü
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