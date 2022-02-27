Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı

Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/osktYqxw0A