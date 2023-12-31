Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle 10'uncu kez sahiplerini buldu. Bu yıl 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu olan Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada sanattan siyasete, spordan küresel sorunlara kadar önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın geçen yıl "Batmayan güneşin doğuşuna az kaldı" ifadesinde vurguladığı gibi bu yılı "Doğdu batmayan güneş" temasıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreni, 24 TV ve 360 ekranlarından canlı yayınlandı.

Töreni teşrif eden Başkan Erdoğan'ı, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, Başkanvekili Ahmet Bayraktutar, CEO Murat Çiçek ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak karşıladı.

TÜRKMEDYA'YA TEŞEKKÜR: Her birinize Üstad'ın hatırasına sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Üstadım'ızın emaneti değerli dostumuz Mehmet Kısakürek'i de burada rahmetle anıyorum. Yeni yetişen gençlerimizin üstatlarından aldığı emanet hakkıyla taşıyıp kendinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğine inanıyorum. TürkMedya grubumuz ödüllerin kurumsallaştırılması noktasında başarılı bir sınav verdi. Star gazetesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, jüri üyelerine teşekkür ediyorum.

EN ZOR DÖNEM: Üstad Necip Fazıl siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin en sancılı döneminde yaşadı. Tüm dönüm noktalarına bizzat şahitlik etti. Ezanın değiştirilmesine tanık oldu. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok da üstada ağır geliyordu.

AYASOFYA'YI AÇMA ŞEREFİ: En büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Ayasofya aslına rücu etti. Üstadın hayalini kurduğu şekilde bu yüce mabedi açmayı başardık. Rabbim'e bir kez daha bu onuru bize bahşettiği için sonsuz hamdediyorum. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü.

31 MART ÖNEMLİ: Ayasofya'nın yanındaki müktesabat rahmetli Kadir bey zamanında yenilendi. Şu andaki zat, oradaki birçok eseri ne yazık ki kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Onlara nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için çok önemli.

VESAYET: Kültür sanat hayatımızın büyümesine ket vuran, al gülüm ver gülüm ideolojisidir. Çok katmanlı bu ilişkilere rastlıyoruz. Hükümet olarak son 21 yılda siyasetteki vesayet sistemini bitirdik. Kültür sanattaki vesayeti bitirmekte hala muvaffak olamadık. Pek çok tartışmada bu zihniyetin karanlık yüzüne tanık oluyoruz. Kendi dünya görüşünden olduğu için katillere teröristlere, ülke ve millet düşmanlarına leke kondurmuyorlar. Müzik kutusu misali parasını verenin plağını çalan bu çevrelerin temel özelliği ülkenin karşısında konumlanmasıdır. Hak ve özgürlükler için ahkam keserler ama başörtüsü yasağına bir şey söylemezler. İnsan haklarında mangalda kül bırakmazlar Gazze'de devam eden İsrail vahşeti karşısında tek kelime etmezler. Hatta Hamas'ı bahane edip Netanyahu'yu meşrulaştırmaya çalışırlar. Bunları ülkenin hayrına olan hiçbir meselede ortada göremezsiniz ama vesayetçiler adına gazete köşelerinden darbeciler adına televizyon ekranlarından sağ sola ayar verirken mutlaka görürsünüz. Bu mücadelemizden zaferle çıkacağız.

SPOR, SİYASETİN MEZESİ YAPILAMAZ

Başkan Erdoğan konuşmasında, Suudi Arabistan'da son anda iptal edilen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Kupası finaline de değindi: "Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum."

MİRASINI DA YAŞATIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek'in Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının büyük bir değeri olduğunu vurguladı.

ÖDÜLLER 'REFERANS' HALİNE GELDİ

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, her yıl artan ilgiyle sürekli gelişen Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür ve edebiyat dünyasında tartışılmaz bir "referans' haline geldiğini belirtti.

10.YILA ÖZEL 10 DALDA 11 ÖDÜL VERİLDİ

ŞİİR ÖDÜLÜ ALİ GÜNVAR

Yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet eden Ali Günvar, Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ AHMET AYHAN ÇİTİL

Metafizik, matematik, sosyal bilimler, yapay zekâ, mantık gibi farklı konuları felsefi zeminde ele alan A. Ayhan Çitil, akademik çalışmaları ve Kant felsefesine dair kapsamlı incelemeleriyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ SEMA BAYAR

Tutunamayan, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden ele alan, cesur ve şiirsel dille kurduğu hikaye dünyasını gerçeküstü, şaşırtıcı tasvirlerle zenginleştiren Sema Bayar, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ NACER KHEMİR

Modernizmin ve küresel çarkların dayatmaları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaradılıştaki hikmeti hatırlatan filmleriyle Nasir Khemir, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.

ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ FİGEN YAMAN COŞAR

Çocuk kitaplarının yanı sıra, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları vesilesiyle Figen Yaman Coşar, Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü.

MİMARLIK ÖDÜLÜ SAMSUN Ü. MİMARLIK

Tekel fabrikasından eğitim yuvasına önemli bir dönüşüm projesini hayata geçiren Samsun Üniv. Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araşt. Merk. ile Mi'mar Mimarlık, Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.

MÜZİK ÖDÜLÜ BÜŞRA KAYIKÇI

Müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Büşra Kayıkçı, Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ SELAHATTİN YUSUF

Toplumsal ve siyasal olaylarla insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlikle ele alan Selahattin Yusuf, Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görüldü.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ RIDVAN TULUM

Rıdvan Tulum, kaleme aldığı eserlerinde modern bireyin içinden çıkamadığı çatışmaları ve çelişkileri kavrayış sürecinde umut vadeden sezgileri sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.

GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ SELAHATTİN SANCAKLI

Akif dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un destansı mücadelesini ve dönemin sosyal kırılmalarını başarılı şekilde televizyon dizisine aktarması sebebiyle yönetmen Selahattin Sancaklı, Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü'ne layık görüldü.

SAYGI ÖDÜLÜ HÜSREV HATEMİ

Hekimlikteki önemli konumunun yanında edebiyatımıza şah-sına münhasır bir ses getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinen Hüsrev Hatemi, Saygı Ödülü'ne layık görüldü.