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27 Ekim 2022 Perşembe 19:21:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 19:21:00

Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Kasım'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İstanbul'da bir araya gelecek, dün telefonla görüştüğü İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u ise 8 Kasım'da Ankara'da kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, kasım ayının başında, gündemi NATO olan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

Başkan Erdoğan'ın 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, dün telefonla görüştüğü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik süreci konularının ele alınması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, dün yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletmişti. Başkan Erdoğan, 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinerek Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etmişti.

İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Başkan Erdoğan, bu muhtıranın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirmişti. Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurgulamıştı.

Etiketler : başkan erdoğan nato istanbul Stoltenberg
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