Başkan Erdoğan'dan Musk'a cevap: "Büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum"
Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi.
Musk, bugün TEKNOFEST'e ilişkin bir video paylaşarak Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Musk'a cevap vererek şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Elon Musk, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."
SEVGİLİ @ELONMUSK,&MDASH; RECEP TAYYİP ERDOĞAN (@RTERDOGAN) SEPTEMBER 29, 2023
DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ @TEKNOFEST'TE GELECEK YIL SENİ DE GÖRMEKTEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.... HTTPS://T.CO/ZNPCEUBBAM
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