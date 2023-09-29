Başkan Erdoğan'dan Musk'a cevap: "Büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum"

Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a cevap verdi.

Musk, bugün TEKNOFEST'e ilişkin bir video paylaşarak Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Musk'a cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Elon Musk, Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."