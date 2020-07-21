  • BIST
    118121
  • Dolar
    6,8489
  • Euro
    7,8671
  • Altın
    404,1710
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama
Irak Başbakanı Kazımi: Irak halkı İran'la iyi ilişkilerden yanadır
İçişleri Bakanlığı: Hatay'da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Britanya Müslümanlar Konseyinden Uygur Türkleri için Çin'e karşı eylem çağrısı
Başkan Erdoğan'dan müjde! Uçak gemisi filomuz genişleyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 144 bine dayandı
Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu alamadı
Rus heyetten Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya konusu var
İsrail'e karşı ortak hareket! Fetih ve Hamas Gazze'de toplandı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sıcak çatışma sürüyor
Yozgat'ta bir erkek cesedi bulundu
İsrail hava sahasını kapattı
Kerem Kamışlı: Sanat fuarlarında eskisi kadar kalabalık olmayacak ama satın alan yüzdesi artacak
Ünlü milyarderden uyarı geldi: Herkes para kazanıyor, patlayacak!
Türkiye, ABD ve AB'yi geride bıraktı
Beyaz eşya sektörü haziranda canlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Sahada yenilgiye uğradılar!
Kastamonu'da pastırma üreticilerinin 'coğrafi işaret' sevinci
Bartın'da denizde hortum oluştu
"TFF büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır"
"Şampiyonluğa değer şeyler yaptık""
Pınar Gültekin'in katili böyle yakalandı
İkinci el araçlarda sevindiren haber! Fiyatlar düşecek
İran'da korkutan tablo: Koronavirüs ölümlerinde rekor
21 Temmuz 2020 Salı 17:16:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 17:27:00

Başkan Erdoğan'dan müjde! Uçak gemisi filomuz genişleyecek

ABONE OL

Başkan Erdoğan, 'Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz Anadolu denize indirildi. Ardından inşallah bir veya iki tanesini daha almanın gayreti içinde olacağız.' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Savunma Sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 30'lara düşürdüklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 milyar dolar bütçeli 700 projeyi yürütüyoruz. Firma sayımız 56'dan bin 500'e çıktı. Türkiye 18 yıl önce 248 milyon dolar olan ihracat yaparken, bu rakam 3 milyar doları geçti." dedi.

Son 2 yılda Akıncı İHA ve Aksungur İHA, Gölbey'in ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Milli İHA motorumuz Anka ile yaptı. Sürü-İHA projesini başlattık. Güvenlik birimlerimize 21 Atak helikopteri teslimatı yapıldı. 15 Anka-İHA, 58 adet Bayraktar İHA, 258 kamikaze mini İHA teslim edildi. Sungur Hava Savunma sistemi envantere girmeye hazır hale geldi." dedi.

Hisar-A'nın envantere girme aşamasında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Bu kapsamda 4 komuta kontrol aracı ile 13 adet silah sistemi aracı ordumuza teslim edildi. Bora füzelerinin teslimatı da devam ediyor. Ülkemizin en önde olduğu alanlarda zırhlı araçlardan bin 800'ü teslim edildi." dedi.

Amfibi Anadolu'nun denize indirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Artık bizim de yarım da olsa uçak gemimiz var. Mil-Gem korvetlerinin 3. ve 4.'sü Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. İlk denizaltımız Piri Reis havuze çekildi. 10 bin tonluk kaldırma kapasiteli yüzer havuzumuz teslim edildi. F16 uçaklarımıza milli dost-düşman tanıma sistemi entegre edildi. Ulak bin yerde kuruldu." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER