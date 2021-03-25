Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

Başkan Erdoğan yazılı mesajında, "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının senei devriyesinde rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, mesajında ayrıca şu ifadeleri kaydetti:

"Milletimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.