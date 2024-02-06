Başkan Erdoğan'dan Kandil mesajı! Dikkat çeken Filistin vurgusu

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06 Şubat 2024 Salı 21:10:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 21:10:00

Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı! Dikkat çeken Filistin vurgusu

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Başkan Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajda "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun...

Etiketler : Miraç Kandili tebrik İslam âlemi başkan erdoğan
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