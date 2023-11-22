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22 Kasım 2023 Çarşamba 09:13:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 09:13:00

Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu

Kaynak: IHA

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Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla tebrik etti. İlk olarak İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı kutlayan Başkan Erdoğan, “Tebrik ediyorum. Galler ile berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. Millilerin Galler ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından milli takımı soyunma odasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü.

İlk olarak İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı kutlayan Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Galler ile berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkanı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız" diye konuştu.

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kaleci Uğurcan Çakır'a sağlık durumunu soran Başkan Erdoğan, milli oyuncuya "Allah şifalar versin" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sonrasında kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcuları tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan milli takım tebrik
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