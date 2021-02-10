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"Bana meydan okuma haddini bil!"
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10 Şubat 2021 Çarşamba 14:43:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 14:43:00

Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e uyarı: Bana meydan okuma haddini bil!

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Miçotakis'e seslenen Başkan Erdoğan, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı" dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yönelik sert açıklalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ARTIK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA KIBRIS'TA ÇIKIŞ YOLU KALMAMIŞTIR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Başkan Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır Ada'da süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz. Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek, buna mı güveniyorsunuz. Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir."diye konuştu.

Erdoğan, "Adadaki Türk toplumunu yok sayan Rum ve Yunan zihniyetinin 50 yıldır müzakereleri başarısızlığa mahkum etmesi karşısında, eski çözüm formüllerini tekrar konuşmanın anlamı kalmamıştır. Kıbrıs meselesi yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde, artık çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMASINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Yunan ve Rum tarafının son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda, Kıbrıs Türkünü yok sayan tutumlarında en küçük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz."
Etiketler : Başkan erdoğan yunanistan kıbrıs adalar
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