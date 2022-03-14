Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e geçmiş olsun telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Erdoğan, koronavirüse yakalanan Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.
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