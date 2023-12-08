Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e anlamlı bir hediye verdi. Erdoğan, Yunan Başbakana "İşgal Altındaki Filistin'in Haklı Davasında Türkiye'nin Barış Diplomasisi" adlı kitabı hediye etti. İletişim Başkanlığı tarafından 3 dilde hazırlanan kitap, Türkiye'nin barış için diplomatik girişimlerini anlatıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretindeki önemli başlıklardan biri de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ortak basın toplantısında hem de kapalı görüşmede İsrail'in Gazze halkına yaptığı zulmü gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'e İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı 'İşgal Altındaki Filistin'in Haklı Davasında Türkiye'nin Barış Diplomasisi' kitabını hediye etti.
Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyurmayı amaçlayan kitap, barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında gösterdiği çabayı ortaya koyuyor.
3 dilde hazırlanan kitapta İsrail'in bombaladığı hastaneler, eğitim kurumları, dini yapılar, tarihi ve uluslararası örgütlere ait mekanların görselleri de yer alıyor.
- Yunan medyası, Başkan Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı
- İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 663 zanlı yakalandı
- Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
- Bakan Fidan bugün ABD'ye gidecek
- Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye
- Yurt genelinde 'ÇENGEL-4' operasyonu: 25 bin 603 litre sahte alkole el konuldu