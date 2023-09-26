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26 Eylül 2023 Salı 20:40:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 20:40:00

Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Mevlid Kandil'i mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Mevlid Kandil'i mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler : Erdoğan Mevlid Kandili Başkan Erdoğan
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