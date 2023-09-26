Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Mevlid Kandil'i mesajı yayımladı.

Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum. pic.twitter.com/H8Vt1c9Ahb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2023

Başkan Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.