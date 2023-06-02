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02 Haziran 2023 Cuma 10:47:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 10:47:00

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan mehmet barlas başsağlığı mesajı
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