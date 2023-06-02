Başkan Erdoğan'dan Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum."