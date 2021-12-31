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31 Aralık 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 19:02:00

Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan'a yeni yıl mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.

Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
Etiketler : başkan erdoğan yeni yıl mesajları vatan
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