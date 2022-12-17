Başkan Erdoğan'dan 'Mardin' paylaşımı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı "Mardin" paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.
Mardin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye; 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır! ���� pic.twitter.com/EglcnGR4Ui— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 17, 2022
"Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor.
Erdoğan, paylaşımında "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.
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