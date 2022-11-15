Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Tahıl koridorunun yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını belirten Başkan Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliğinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, ayrıca Yunanistan'ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.