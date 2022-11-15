Başkan Erdoğan'dan Macron'a Yunanistan çağrısı: Dürüst diyaloğa teşvik edilmeli
Kaynak: AA
Bali'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Macron İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yunanistan'ın dürüst ve samimi diyaloğa teşvik edilmesi gerektiğini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.
Tahıl koridorunun yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını belirten Başkan Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliğinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.
Erdoğan, ayrıca Yunanistan'ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.
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