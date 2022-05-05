Başkan Erdoğan'dan Macron'a seçim tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MACRON'A TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Başkan Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.