Başkan Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik." bilgisini verdi.
Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz, münasebetlerimizi daha ileriye taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldığımız ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. ��������— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2023
Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükûmet başkanlarıyla bir araya geldik.... pic.twitter.com/7kf7RWm07l
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.
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