Başkan Erdoğan'dan Lütfi Doğan için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri eski başkanlarından, ülkemizin yetiştirdiği en önemli İslam alimlerinden, dava ve gönül adamı Lütfi Doğan Hoca'mızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Muhterem Lütfi Doğan Hoca'mıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, dava ve yol arkadaşlarına sabır niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
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