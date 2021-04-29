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29 Nisan 2021 Perşembe 23:16:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 23:16:00

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı başkan erdoğan Kut'ül Amare Zaferi sosyal medya hesapları
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