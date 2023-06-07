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Başkan Erdoğan'dan Kurtulmuş'a tebrik telefonu
07 Haziran 2023 Çarşamba 20:19:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 20:19:00

Başkan Erdoğan'dan Kurtulmuş'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, yeni TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan numan kurtulmuş tbmm
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