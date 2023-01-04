Seçim için öne çıkan tarih belli oldu

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz seçim tarihi ve süreci ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

9 Nisan-18 Haziran arasındaki tüm pazar günleri tek tek artı ve eksileri ile değerlendirildi.

Yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında seçimin 18 Haziran'da olmaması gerektiğine ilişkin nedenleri tek tek sıralandı.

Okul tatilinden, hac mevsiminin gelmesine, kurban bayramından sınav tarihlerine ve vatandaşın o tarihlerde tatilde olmasına kadar detaylar çok boyutlu olarak ele alındı.

İKİ LİDER GÖRÜŞECEK

Sabah'ın haberine göre, Kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak.

TBMM'ye sunulan aile ve başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin meclisten geçmeme ihtimaline karşılık olası referandum süreci de gündeme geldi.

Referandumla ilgili diğer siyasi partilerin tavrı ortaya çıkmadığı için referandum riski ihtimali de detaylı olarak değerlendirildi.

İL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda MYK üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Prosedür ve yol haritasının belirlenmesi için çalışma yapıldı. Başkan Erdoğan, kurmaylarına her zaman olduğu gibi her birimin çok çalışması gerektiği talimatını verdi.

Seçim beyannamesi için ilgili birimlerin tüm hazırlıklarının tamamlanması istendi. Milletvekilliği adaylığı için il ve ilçe başkanlarının istifa süreçleri de MYK'da gündeme geldi.

Bu kapsamda il ilçe ve belediye başkanlarının istifası ile ilgili süreç tamamlanacak.