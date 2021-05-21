  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Varank: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında çok önemli bir tesis
Başkan Erdoğan: 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Terör devletinin alçak saldırısına Türkiye'den sert tepki: iki yüzlü
Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek"
Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı
Türkiye'den ABD tekelini kıracak hamle!
Harran'a ‘Survivor' parkuru
Teröristler Cuma namazı sonrası saldırdı...
Kaynak ustası Hayriye önyargıları kırıyor
Vanlı öğrencinin Oxford zaferi
Senaristlerden yana dertli
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Ablasıyla barıştı
Ferrari gibi kadın tepkisi
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı
Başkan Erdoğan tarihi törende açıkladı: Meclis'e sunuyoruz
AP, İsrail'i eleştiren muhabirin görevine son verdi
"Kripto Tosuncuk"un yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin mücadelesi sonuç verdi! WhatsApp'tan geri adım
Putin: Dişlerini kırarız
Aliyev'den heyecanlandıran açıklama
Yaşam mücadelesini kazandı
21 Mayıs 2021 Cuma 17:28:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 17:28:00

Başkan Erdoğan'dan 'Küresel Sağlık Zirvesi'nde yerli aşı açıklaması

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, 'Türkiye olarak bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı hazır olur olmaz vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik"

Koronavirüs salgını dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye olarak bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. Temel sağlık ekipmanları ve araçlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağladık. 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik.

Gelişmekte olan bazı ülkelerin üretim kapasitelerini güçlendirmek için kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenledik. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özel önem verdik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük.

"27 MİLYONDAN FAZLA AŞILAMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Öte yandan aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz.

"YERLİ AŞIMIZI HAZIR OLUR OLMAZ TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

Dünya genelinde şimdiye kadar tatbik edilen aşıların yüzde 80'i yüksek veya üst-orta gelirli ülkelerce kullanıldı. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az bir doz aşılanmışken, Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 1'i dahi bulmadı. Benzer vahim tablolar dünyanın 100'e yakın ülkesinde de yaşanıyor.

Türkiye olarak bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı hazır olur olmaz vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz.

"TURİZMİN ÖNÜ GEREKLİ SAĞLIK VE HİJYEN ŞARTLARI SAĞLANARAK AÇILMALIDIR"

Salgınlara karşı alınacak kontrol tedbirleri, koordineli ve orantılı olmalı, sağlık ve ekonomi arasındaki hassas dengeyi gözetmeli ve Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezi konumunu pekiştirmelidir.

Bu bağlamda aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine ve yeni tür bir ayrımcılığa yol açılmamalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne üye herhangi bir ülkenin, bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur. Uluslararası seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen şartları sağlanarak açılmalıdır.

Etiketler : başkan erdoğan yerli aşı Küresel Sağlık Zirvesi
Kaan'a kavuştular

Kaan'a kavuştular
Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar

Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar
Oğulcan evlilik hazırlığında

Oğulcan evlilik hazırlığında
Mali'nin çapkınlığı Instagram'da

Mali'nin çapkınlığı Instagram'da
30 milyon ‘Benim O'!

30 milyon ‘Benim O'!
Fırat'a polis uyarısı

Fırat'a polis uyarısı
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!
Romantik sezon başlıyor!

Romantik sezon başlıyor!
Karavanda sohbet programı

Karavanda sohbet programı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER