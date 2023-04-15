15 Nisan 2023 Cumartesi 16:17:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 16:17:00
Başkan Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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