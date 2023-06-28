Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı: İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir bayram mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir bayram mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.
Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.
Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2023
Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/TusQF847dk