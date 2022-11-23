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23 Kasım 2022 Çarşamba 22:45:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 22:45:00

Başkan Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'e, 1902'de Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektubu hediye etti.

Başkan Erdoğan, o dönem Osmanlı tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunu da Küba Devlet Başkanı Bermudez'e takdim etti.

Tarihi mektupta, dönemin Küba Cumhurbaşkanı Palma, II. Abdülhamid'e "Küba Cumhuriyetinin kuruluşunu ve Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkilerini koruma niyetini" bildiriyor.

Küba Devlet Başkanı Bermudez, bu anlamlı hediye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Daha önce bu belgeyi görmediğini belirten Küba Devlet Başkanı Bermudez "Tamamen tarihi bir belge" ifadesini kullandı.

"Osmanlı ile dostluk ve samimi ilişkilerin korunması niyetini bildiririm"

Dönemin Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilen arazi tahliye edilerek 20 Mayıs 1902 tarihinde öğle vakti Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ve Küba anayasası gereği tarafıma verilen yürütme gücünü üzerime aldığımı ekselanslarına bildirmekten onur duyarım. Bu ülke için heyecan verici bir olay olan işbu durumu siz yüce padişaha sunuyorum. Ayrıca Küba Cumhuriyeti'nin bütün toplumlar ile ve özellikle Osmanlı Devleti ile dostluk ve samimi ilişkilerin korunması konusunda değişmez niyetini Küba halkı adına bildiririm. Siz yüce padişah için en samimi duygularla Allah'tan uzun ömür, mutluluk, şan, kudret temenni eder devletinizin dirlik ve düzen içinde olmasını dilerim."

O dönem Osmanlı Devleti tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunda ise şunlar kaydedildi:

"Soylu, yüksek rütbeli, sevgi dolu, şanı yüce dostumuz hazretleri. Küba Hükümetinin kurularak yürütme kuvvetinin tarafınızdan üstlenildiğini ve dostluk binasının kurulması dileğini içeren dostluk mektubunuz alındı ve incelendi. Osmanlı Devleti ile Küba arasında sürmesi arzu edilen dostluk bağlarının güçlenmesini sağlayacak olan bu iyi niyetiniz sevindiricidir. Yüksek şahsınızın daima başarılı olması arzusuyla işbu dostluk mektubumuz yazılmış ve gönderilmiştir."

Etiketler : Osmanlı Devleti Bermudez Küba Devlet Başkanı
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