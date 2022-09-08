Başkan Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.
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